pro-K-Award geht an heimische Firmen

Die Auszeichnung ging in der Kategorie "Medizin & Gesundheit" an "wezi-med". Der Geschäftsbereich Medizintechnik der Weber-Gruppe erhielt für die Weiterentwicklung und Fertigung des "Bergebeutelsystems WG 100" den Preis. Das ausgezeichnete Produkt wird in der Chirurgie eingesetzt und bietet Chirurgen ein richtungsweisendes Instrument, um Gewebe oder Organe herauszuziehen. Die Jury lobte das ergonomische Design sowie die verbesserte Stabilität und Belastbarkeit der Komponenten. Durch intensive Entwicklungsarbeit konnte wezi-med alle Metallbauteile des Vorgängermodells durch Kunststoffe austauschen und die Anzahl der Einzelbauteile von 14 auf 3 (Griff, Spange und Rohr) reduzieren.

Der Kunststoffverarbeiter LKH aus Heiligenroth erhielt den Preis in der Kategorie "Hausausstattung und Technik" für das Produkt "Flex-Block", ein montagefreundliches Sockelsystem für Schaltschränke, das für und mit Rittal entwickelt wurde.

In der Laudatio heißt es: Die praxisgerechte Montagelösung besticht durch die Schnelligkeit des Zusammenbaus. Mit dem Baukastensystem können Schaltanlagenbauer gegenüber herkömmlichen Lösungen aus Stahlblech nachhaltig Montagezeit sparen.

Insgesamt wurden 25 Kunststoffprodukte ausgezeichnet. Seit den 70er Jahren wird jährlich das Prädikat "Produkt des Jahres" in der Kunststoffkonsumgüter-Branche verliehen. Seit 2014 heißt er "pro-K-Award".