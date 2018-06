Das ABC der Berufe kennenlernen

Im Hinterland arbeitet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill mit der Agentur für Arbeit Marburg und der Kreishandwerkerschaft Biedenkopf zusammen.

Auf der Messe ist es möglich, sich gezielt über die Ausbildungs- und dualen Studienplätze, Praktika, Studienangebote der Hochschulen sowie Weiterbildungsangebote zu informieren. Insgesamt bietet die Messe 66 Stände im Innenbereich der Halle und drei weitere im Außenbereich. Dabei sind nicht nur viele metallverarbeitende Betriebe, die technische Berufe vorstellen, sondern auch öffentliche Einrichtungen wie weiterführende Schulen, der öffentliche Dienst oder Universitäten. Auch das Handwerk, soziale- sowie kaufmännische Berufe sind natürlich vertreten.

Im vergangenen Jahr informierten sich über 550 Jugendliche aus acht Schulen des Hinterlands vor Ort.

Was im vergangenen Jahr noch neu war, hat sich bewehrt: Es gibt ein Messebegleitprogramm mit Fachvorträgen. Kurze Vorträge bieten dabei vielfältige Informationen zu den Themen Ausbildung und (Duales) Studium. So gibt es dort Tipps und Tricks zur erfolgreichen Bewerbung, Informationen zu Karrierechancen bei der Bundeswehr, dem „Business-Knigge“ oder auch Wissenswertes zum beruflichen Auslandsaufenthalt (siehe Kasten).

Die Veranstalter haben das Vortrags-Rahmenprogramm im Gegensatz zum Vorjahr nochmals stark ausgebaut: Luden 2017 zehn Vorträge zum Zuhören ein, sind es dieses Mal fast doppelt so viele.

Unter anderem gibt Roth-Personalleiter Michael Donges unter dem Titel „Mein Start ins Berufsleben“ Tipps für gelungene Vorstellungsgespräche und verrät, worauf bei Bewerbungsverfahren geachtet wird und Sascha Becker von der Agentur für Arbeit des Landkreises informiert über „Wege nach der Schule“.

Auch über Karrieremöglichkeiten bei der Bundewehr, die diversen Freiwilligendienste, Studium Plus und viele weitere Themengebiete mehr drehen sich die kostenfreien Vorträge an beiden Tagen in der Hinterlandhalle bei der disjährigen Ausbildungs- und Studienmesse.

Eine weitere Neuerung findet sich bei den Öffnungszeiten: Die Messe findet am Freitag, 9. März, von 8.30 bis 14 Uhr und am Samstag, 10. März, von 9.30 bis 17 Uhr statt.

Am Messesamstag sind die Öffnungszeiten im Vergleich zum Vorjahr um drei Stunden verlängert

Damit haben sich die Öffnungszeiten im Vergleich zu den Vorjahren am Samstag um drei Stunden verlängert, um mehr jungen Leuten auch in Begleitung ihrer Eltern den Besuch der Messe zu ermöglichen.

Am Haupteingang zur Hinterlandhalle empfängt die Besucher der Infostand der IHK Lahn-Dill. Dort stehen Messescouts der Beruflichen Schulen Biedenkopf bereit, die den Besuchern der Ausbildungs- und Studienmesse bei Fragen weiterhelfen.

Im Internet unter www.ausbildung-lahndill.de können sich Interessierte bereits über offene Stellen informieren. Aktuell sind es derer 173 Stück; vom Berufskraffahrer bis zum Zerspannungsmechaniker ist aus allen Branchen etwas dabei. Online gibt es auch Infomationen darüber, an wem man sich bei der Messe wenden kann.

VORTRÄGE IM RAHMENPROGRAMM

Freitag, 9. März

9 Uhr: Handybanking ist einfach – mit Fotoüberweisung und KWITT ins Berufsleben starten: Auszubildende, Sparkasse Marburg-Biedenkopf

9.30 Uhr: Beruflicher Einstieg – Erfahrungen aus Ausbildung und Studium: Dennis Baum, Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach

10 Uhr: Mein Start ins Berufsleben – Erfolgreich im Bewerbungsverfahren/Vorstellungsgespräch punkten: Michael Donges, Roth Werke GmbH

10.30 Uhr: Business Knigge: Sarah Damm und Isabell Müller, Barmer

11 Uhr: Ausbildung mit Perspektive, Elkamet Kunststofftechnik GmbH

11.30 Uhr: Ausbildung plus Studium – Praxiserfahrung und Wissenschaft als Karrierebooster: Özcan Öcalan, Heck und Becker GmbH & Co. KG

12 Uhr: Wege nach der Schule im Hinterland: Sascha Becker, Bundesagentur für Arbeit Marburg-Biedenkopf

12.30 Uhr: Karrierechancen bei der Bundeswehr

Samstag, 10. März

10 Uhr: Studienfinanzierung und Duales Studium in der Sparkasse: Simon Burt, Sparkasse Marburg - Biedenkopf

10.30 Uhr: Beruflicher Einstieg – Erfahrungen aus Ausbildung und Studium: Dennis Baum, Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach

11 Uhr: Mein Start ins Berufsleben – Erfolgreich im Bewerbungsverfahren/Vorstellungsgespräch punkten: Michael Donges, Roth Werke GmbH

11.30 Uhr: Wege nach der Schule im Hinterland: Sascha Becker, Bundesagentur für Arbeit Marburg - Biedenkopf

12 Uhr: Ausbildung plus Studium – Praxiserfahrung und Wissenschaft als Karrierebooster, Özcan Öcalan, Heck und Becker GmbH & Co. KG

12.30 Uhr: Ausbildung mit Perspektive, Elkamet Kunststofftechnik GmbH

13 Uhr: Karrierechancen bei der Bundeswehr

13.30 Uhr: Beruflicher Auslandsaufenthalt: Jutta Alberti, Arbeit und Bildung e.V.

14 Uhr: Freiwilligendienste: Maren Böhm, Volunta gGmbH Deutsches Rotes Kreuz. (red)