Seinem Beruf näherkommen

„Wir hätten noch jede Menge weitere Plätze vergeben können“, freut sich Organisator Alexander Schüler, der an der Schule die Jahrgangsstufen 7 und 8 leitet. Haigers Bürgermeister Mario Schramm hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen, „weil das eine tolle Idee ist, die wir gerne unterstützen“. Bauamtsleiter André Münker, im Rathaus für die Wirtschaftsförderung zuständig, war von Beginn an an den Planungen beteiligt und ist ebenfalls begeistert: „Wir freuen uns sehr über das große Interesse aus der Wirtschaft.“

„Die Aktion ‚Haigerer Traumjobs‘ ist sehr wichtig für Haigerer Unternehmen, aber auch für junge Menschen, die bei diesen Tagen der offenen Tür Kontakte zu Firmen knüpfen können, um zum Beispiel Ausbildungsstellen live zu erleben“, fasst Münker zusammen.

Bundeswehr informiert auf dem Schulhof – im Außenbereich wird gebaggert und gepflastert

Diese Vorteile sieht auch Norbert Schmidt, der Direktor der Johann-Textor-Schule. Ziel sei es, die Messe zu institutionalisieren und Schüler in Ausbildung zu bringen. In den kommenden Jahren soll es regelmäßig im Frühjahr ähnliche Aktionen zum Thema Ausbildung geben. Es sei wichtig, ein angemessenes Schulangebot für alle Bildungsschichten mit guten Perspektiven in jedem Bereich zu schaffen.

Die rund 40 Aussteller können die Aula, das Foyer, die Lernlounge und die Außenfläche der Johann-Textor-Schule nutzen. Im Außenbereich zeigen die Firmen Fey und Kläs, wie gebaggert und gepflastert wird. Die Dachdecker Hain und Klein demonstrieren Schieferdeckungen, während die Isabellenhütte aus Dillenburg einen „Tesla“-Sportwagen mit Elektroantrieb mit nach Haiger bringt. Auch die Post und diverse Innungen bringen ihre Fahrzeuge mit. Die Bundeswehr wird ihr „Infomobil“ auf dem Schulhof parken, der damit „komplett belegt ist“, wie Alexander Schüler vermeldet. Im Gebäude wird der humanoide Roboter „Pepper“ die Besucher unterhalten.

Die Johann-Textor-Schule hatte vor zwei Jahren eine Berufsbildungsmesse ins Leben gerufen, um in einem entspannten Umfeld Kennenlern-Gespräche in kleinen Gruppen führen zu können. „Die Absicht ist es, einen direkten Kontakt herzustellen, so dass es möglich ist, auf die interessierten Schüler individuell einzugehen“, erklärte Alexander Schüler. Der Aufwand für die Firmen halte sich in Grenzen, da keine großen Messeauftritte nötig seien. „Es zählt der Kontakt und nicht das Werbegeschenk“, meinte Schüler.

„Wir leben in einer sich immer schneller verändernden und immer komplexer werdenden Gesellschaft. Zu unserem Auftrag gehört es, unsere Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten. Wir müssen ihnen dabei helfen, ihre Berufung zu entdecken und einen Platz in der Gesellschaft zu finden, der ihnen Teilhabe und Erfüllung bietet“, sagt Textor-Direktor Norbert Schmidt. Grundgedanke sei es, die Schüler nicht sich selbst zu überlassen, sondern sie genau dort abzuholen, wo sie sind. „Im vertrauten Umfeld der Schule und eng begleitet von ihren Klassenlehrern möchten wir sie mit den verschiedensten Ausbildungsbetrieben der Region in Kontakt bringen.“

2016 fand die erste Messe mit einem runden Dutzend Ausstellern statt. Diese Firmen sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Viele weitere kamen noch hinzu.

Da die Ausbildungs- und Studienmesse der Industrie- und Handelskammer in diesem Jahr erstmals nicht in Sechshelden, sondern in Herborn (Johanneum-Gymnasium) stattfand, war in Haiger die Idee gewachsen, das Angebot an der Textor-Schule auszubauen. (red)